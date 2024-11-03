Как связан с Беларусью Александр Градский, которому 3 ноября исполнилось бы 75 лет: ночевал в Гомеле за 23 копейки, уступил место Ярмоленко, назвал «Вирусами» ансамбль «Верасы», хотел смонтировать «В&

— Это было в 1968 году, — говорил о периоде сотрудничества с пережившей сталинский ГУЛАГ советской кинозвездой. — Замечательное время. Помню Речицу — прекрасное место. Город Жлобин, где на въезде стояла огромная картина, изображавшая свинарку с кривыми руками и обрубленного поросенка. На картине было написано: «Жлобпромторг выполнит свой план». Я запомнил это на всю жизнь! Проживал же в гостинце «Сож», в четырехместном номере за двадцать три копейки в день на четверых. В номере был умывальник. Обычно мы покупали буханку хлеба и небольшую банку томатной пасты (томатная паста — это было самое дешевое из того, что можно было намазать на хлеб). Наши же временные девушки таскали нам из дома горячую картошку. Жили хорошо. Я тогда с концертами объездил всю Беларусь: Гомель, Витебск, Мозырь, Жлобин, Брест — где только не был! Тогда же, кстати, познакомился с «Песнярами» — правда, они были в то время еще «Лявонами». Мы встретились в каком-то клубе, где Володя Мулявин исполнял что-то на английском языке из «Битлз». Мы еще крепко выпили с ним!..