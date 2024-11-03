Как связан с Беларусью Александр Градский, которому 3 ноября исполнилось бы 75 лет: ночевал в Гомеле за 23 копейки, уступил место Ярмоленко, назвал «Вирусами» ансамбль «Верасы», хотел смонтировать «В&

Известный певец и композитор, народный артист России Александр Градский 3 ноября 2024-го мог бы отметить свою юбилей — 75-й день рождения. Однако легендарный для популярной и рок-музыки СССР и постсоветской эпохи музыкант скончался в ноябре 2021-го.
Пусть Градский был уроженцем Челябинска (кстати, его настоящая фамилия Фрадкин), у него оказалось немало связей с Беларусью. «Комсомолка» вспомнила несколько любопытных фактов и пересечений с Беларусью и белорусами.
Начинал в Гомеле с Буйновым и освободил место Ярмоленко.
В 19 лет Александр Градский перебрался в белорусский областной центр Гомель. Как пишет неофициальный сайт артиста gradsky.com, молодой артист рванул из Москвы в провинцию из-за безденежья. За несколько месяцев, мол, и заработать на аппаратуру и инструменты удастся, и репертуар отрепетировать. Сам же артист пояснял белорусскому изданию «СБ. Беларусь сегодня» свой переезд таким образом: в Гомеле создавалась филармония и вокально-инструментальный ансамбль (а скорее — просто концертную бригаду) «Сувенир».
На снимке конца 1960-х — начала 1970-х слева направо: Александр Градский, Владимир Полонский и Александр Буйнов. Фото: newsgomel.by.
В работе нового коллектива принимали участие не менее известные сегодня имена — Александр Буйнов, Владимир Полонский (оба позже окажутся в ВИА «Веселые ребята») и Анатолий Ярмоленко (не зря «Сувенир» считается предтечей ансамбля «Сябры»). Правда, неизменный художественный руководитель «Сяброў» пришел на смену Градскому — тот поступил в Гнесинку на вокалиста. А из материальных свидетельств той поры осталось фото, которое публиковали «Гомельские ведомости».
Узнаете Анатолия Ивановича без фирменной бороды? Фото: Архив «КП».
Ездил по Беларуси с кинозвездой Окуневской и познакомился с Мулявиным.
Впрочем, поклонники певца на его неофициальном сайте отмечают, что за месяцы работы Градский умудрился спеть лишь однажды, заменив отсутствующего солиста и под его именем. Так это или нет — сегодня, наверное, никто и не вспомнит. Но Александр Борисович в интервью журналисту Сергею Шапрану в свое время делился деталями работы в Беларуси. По ним можно понять, что «белорусский период» Градского, вероятно, делился на два этапа: бригада «Сувенир» и гастроли с киноактрисой Татьяной Окуневской в качестве аккомпаниатора.
Татьяна Окуневская была звездой советского кинематографа.
— Это было в 1968 году, — говорил о периоде сотрудничества с пережившей сталинский ГУЛАГ советской кинозвездой. — Замечательное время. Помню Речицу — прекрасное место. Город Жлобин, где на въезде стояла огромная картина, изображавшая свинарку с кривыми руками и обрубленного поросенка. На картине было написано: «Жлобпромторг выполнит свой план». Я запомнил это на всю жизнь! Проживал же в гостинце «Сож», в четырехместном номере за двадцать три копейки в день на четверых. В номере был умывальник. Обычно мы покупали буханку хлеба и небольшую банку томатной пасты (томатная паста — это было самое дешевое из того, что можно было намазать на хлеб). Наши же временные девушки таскали нам из дома горячую картошку. Жили хорошо. Я тогда с концертами объездил всю Беларусь: Гомель, Витебск, Мозырь, Жлобин, Брест — где только не был! Тогда же, кстати, познакомился с «Песнярами» — правда, они были в то время еще «Лявонами». Мы встретились в каком-то клубе, где Володя Мулявин исполнял что-то на английском языке из «Битлз». Мы еще крепко выпили с ним!..
Первое название «Песняров» — «Лявоны». Фото: Архив Марины Мулявиной.
Уроженец Беларуси Чеслав Немен шокировал бабушку Градского.
Уже в 1970-х Градский познакомился с известным польским рок-музыкантом Чеславом Неменом (настоящая фамилия — Выджицкий), который родился и прожил 18 лет в белорусской деревне Старые Василишки в нынешнем Щучинском районе Гродненской области. Здесь, к слову, топ-5 удивительных фактов о Немене.
Чеслав Немен во время выступления в Минске 1976 года. Фото: Александр ДМИТРИЕВ (архив «КП»).
Благодаря гастролям 1976 и 1979 годов артиста из социалистической Польши по СССР (и, в частности, по Беларуси) стало возможным общение с передовыми артистами из Союза. В каком-то смысле, Градский и Немен шла параллельными путями, осваивая крупные формы, концептуальные произведения, серьезную поэзию. Не зря в вышедшей в 2003 году книге «Градский. The Голос» российский артист скажет: «То, что поет, к примеру, Чеслав Немен, это уже вокально-инструментальные симфонии». А Немен в интервью «Московскому комсомольцу» отметит: «Из вокалистов наиболее одарённым, на мой взгляд, у вас является Александр Градский. Мне лестно было слышать от него, что он считает себя моим учеником. Со своей стороны хочется сказать, что “ученик” по своим вокальным данным уже давно превзошёл своего учителя».
В 1979-м уроженец Беларуси Немен, гастролируя по Союзу, не просто встретился, а гостил дома у Градского. Его бабушка по случаю приготовила наваристый борз, котлеты и салат, которые дорогой гость тут же смешал на глазах у хозяйки в одной миске. «Получается новый вкус!» — только и сказал он ошеломленным хозяевам. А Градский тут же провел параллель с арт-роком — высшей формой организованной эклектики. Главное — все делать со вкусом. Как Немен, к примеру.
Назвал ансамбль «Верасы» ансамблем «Вирусы».
Экс-гитарист белорусского вокально-инструментального ансамбля «Верасы» Геннадий Стариков вспоминал на сайте sb.by, как в московском Концертном зале «Россия» случился конфликт с Градским. Именно он сменял белорусов на сборном концерте — пел под аккомпанемент своей гитары о войне. А где-то за кулисами рабочие «Верасов» меняли аппаратуру.
Геннадий Стариков писал: «Градский пел песню о войне, а перед ее исполнением сказал несколько фраз о вечной памяти павшим. И вдруг в паузе, в абсолютной тишине раздался страшный грохот — это наш рабочий сцены грохнул об пол большую тарелку от ударной установки. Он сделал это по гастрольной привычке, как делал всегда, собирая барабаны, — чтоб быстрее их собрать и унести. Но он забыл, где находится. Градский был в шоке. Взяв себя в руки, он исполнил песню, а потом пожаловался руководству, требуя официальных извинений от руководителя “Верасов” Василия Раинчика. Он был уверен, что это было подстроено специально. Никаких извинений он не дождался».
Однако худрук попросил рабочих быть осторожнее — концерты ведь шли несколько дней подряд. Правда, сам же, по словам Старикова, забыл выключить синтезатор. Так на выступлении Градского снова раздался жуткий звук — на этот раз от клавишей.
«Верасы» на пике их славы. Фото: скриншот передачи «Портрет современника» Сосновоборского ТВ.
«Не знаю, как Градского не хватил инфаркт, — рассказывал Стариков, — но после выступления он как безумный носился по этажам и кричал: “Разве это ансамбль?! Это шайка бандитов! Никакие это не “Верасы”. Это “Вирусы”.
К слову, сам Александр Борисович в книге «Градский. The Голос» историю прокомментировал: «Не мог я такое говорить. Скорее всего орал: “С***, падлы!” Или что-нибудь в этом роде…».
Кстати, здесь можно прочесть топ-12 фактов о белорусском ВИА «Верасы».
Готов был сам смонтировать «В августе 44-го…» и отказаться от гонорара.
Отметился Градский и в белорусском кино. Речь о фильме «В августе 44-го…» Михаила Пташука (напомним, «Комсомолка» писала, какой злой рок преследовал картину). В титрах Градский указан и как композитор (это его последняя работа в кино), и как один из звукорежиссеров, а еще исполнитель партий на гитаре, скрипке и ударных. К слову, именно беседы с Александром Борисовичем и режиссером Станиславом Говорухиным о романе Богомолова и зацепили в свое время российского политика и бизнесмена Владимира Семаго, который стал продюсером фильма. Так что роль Градского в судьбе картины весьма многослойна.
Евгений Миронов, Михаил Пташук и Владимир Семаго отсматривают только что снятый материал. Фото: Александр ДМИТРИЕВ.
Но, как известно, автор романа «Момент истины» Владимир Богомолов был недоволен картиной — ленту пытались перемонтировать. Не скрывал негатива и Градский. «Комсомолка» вспоминала, что Александр Борисович, автор музыки «В августе 44-го…», за возможность смонтировать фильм (а опыт некоторый у него имелся) готов был отказаться от гонорара композитора. А в беседе с Сергеем Шапраном музыкант объяснял сложное отношение к картине:
— Во-первых, вскоре после премьеры погиб режиссер, и это, естественно, наложило грустный отпечаток на восприятие. Во-вторых, этот фильм, конечно, мог бы быть лучше. Вообще говоря, люди, участвующие в процессе создания фильма, обычно, споря, приходят к какому-то общему знаменателю, на основе которого потом кино и делается. В моем же случае, хотя к общему знаменателю мы пришли, но потом продюсер и режиссер сделали все по-своему, так и не приняв во внимание мое мнение о том, как в картине должна звучать музыка, как должны быть смонтированы эпизоды. Но это типичный прием режиссеров и продюсеров всего мира — они сначала выжимают из тебя соки, а потом делают все по-своему.
Евгений Миронов на кадре из фильма «В августе 44-го», где звучала музыка Александра Градского.
Тем не менее, со временем Градский назвал картину Михаила Пташука хорошим подарком к 9 мая.
Восхищался белорусским оркестром.
В 2004-м, в год своего 55-летия, Градский выступил в Москве, Нью-Йорке и Минске с уникальной программой, состоявшей не только из его собственных произведений, но и из номеров Бизе, Верди, Пуччини, Рахманинова, а также неаполитанских песен и русских романсов. В Минске Александр Борисович пел в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, которым в тот вечер дирижировал Петр Вандиловский. О коллективе в беседе с журналистом Сергеем Шапраном Градский сказал однозначно:
«Я мало знаю (то есть практически не знаю) оркестров, которые звучали бы лучше. Ну, может быть, пара московских? Но в московских оркестрах много разброса, и люди все-таки больше думают сами о себе. А оркестр — это дело коллективное. В белорусском же оркестре люди работают друг на друга. И с ними очень приятно работать и комфортно…».
Александр Градский в 1993 году, когда он и познакомился с Сергеем Шапраном. Фото: Личный архив / Архив «КП».
А еще в процессе репетиции Градский пошел на неожиданный ход:
«Это я первым придумал вот так сидеть в оркестре в то время, когда оркестранты играют. Кайф невероятный! Дело в том, что из-за общего звукового дисбаланса в зале ты “теряешь” некоторые группы инструментов, то есть ты слышишь общую музыку, но какую-то тему или какой-то контрапункт теряешь. Внутри же оркестра наслаждаешься тем, что слышишь все, что они играют! Ты как бы участвуешь вместе с ними в создании музыки».
Считал, что минской публике нужны убойные «шлягера».
В той же беседе Градский сравнил публику в Нью-Йорке и Минске:
«Там больше ностальгии, здесь — больше понимания. В Нью-Йорке публика больше оценивала технику и мастерство. Здесь было больше оценено смысловое содержание. Но все эти различия выражаются в очень мелких процентах: пять-семь процентов разницы в одну и в другую сторону. И хотя это очень мелко, но я это чувствую».
Рассказал артист и то, как составлял программу:
«Надо вовремя улавливать, что хочет от тебя аудитория. Вернее — чего она хочет больше. Скажем, хочет больше проникнуться? Поэтому в США проходили и Шопен на фортепиано, и де Бюсси. Пьеса Скрябина для левой руки — довольно сложное произведение — вообще прошла “на ура”. Причем никто не скучал. Для Минска же нарочно был подобран безоговорочный хит — здесь нужны были какие-то убойные “шлягера” вроде сочинений Россини, чтобы у зрителя не было возможности усомниться в том, что происходит действительно что-то приличное».
Не хотел, чтобы Сергей Волчков побеждал в «Голосе».
Последнее десятилетие своей жизни Градский много сил отдал телепроекту «Голос» на российском «Первом канале». Александр Борисович был наставником в 1−4, 6 и 10 сезонах проекта (артиста не стало, когда 10-й сезон был в своем зените). Причем в четырех из них побеждали представители команды Градского.
Уникальный белорусский баритон Сергей Волчков с призом телепроекта «Голос». Фото: Архив «КП».
В «Голосе» при Градском принимали участие и белорусы. Например, Петр Елфимов, Патриция Курганова, Иван Вабищевич и другие. Самый высокий результат пока у Сергея Волчкова, который победил во втором сезоне проекта как раз под началом Градского. Уроженец Быхова Могилевской области — выпускник ГИТИСа. На проекте пел не только эстраду, но и оперу, оперетту. Например, Арию Мистера Икс из «Принцессы цирка» Имре Кальмана.
Вот как Градский охарактеризовал вокал белоруса: «Я такого не помню… Уникальный, просто уникальный голос у Сергея. Фантастический по глубине и насыщенности баритон… Боже, какие краски! Простите мне чрезмерную эмоциональность, но я просто никак не ожидал такого». Добавим, что Александр Борисович не раз говорил об уникальной музыкальности белорусов в рамках проекта.
Позже Сергей Волчков признавался: «Градский не очень хотел, чтобы я побеждал, у него были другие планы».
— После проекта победитель должен был работать с Universal Music Russia, а он очень хотел, чтобы я работал с ним. Но мы все равно с ним поработали. Я приглашенный артист в его театре, — делился Волчков с радио «Комсомольская правда».
Белорус Сергей Волчков был одним из любимых учеников Александра Градского. Фото: соцсети Сергея Волчкова.
Карьера Волчкова с тех пор идет в гору. Он не раз выступал наряду с другими артистами из команды Александра Борисовича в его театре «Градский-холл». Но выступает он и сольно. Так, в 2021-м Сергей пел в Минске в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Не раз он гастролировал по Беларуси. А в 2023-м победитель второго сезона «Голоса» белорус Сергей Волчков стал заслуженным артистом Российской Федерации.
К слову, год назад Сергей 3 ноября разместил в соцсетях фото с Александром Градским и написал: «Любимый наставник! С днем рождения! Вы всегда в моем сердце!».