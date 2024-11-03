Синоптик Дмитрий Рябов сказал, что ноябрь будет самым неприятным месяцем осени 2024 в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов сказал в эфире телеканала ОНТ, что ноябрь будет самым неприятным месяцем осени 2024 в Беларуси с точки зрения погодных явлений.
Несмотря на столь печальные перспективы от небесной канцелярии, Рябов обратился к прогнозам мировых метеослужб. Согласно ним, средняя температура воздуха превысит нормы на градус — полтора. Если говорить о более конкретных цифрах, то на севере и востоке Беларуси ожидается от −1 до +3 градусов, на юге и на западе — от +3 до +6.
— По сравнению с октябрем, температура воздуха понизится на 6 градусов, — констатировал Дмитрий Рябов ситуацию с погодой в ноябре-2024.
Первая половина последнего месяца осени отметится постепенным снижением температуры и появлением на градуснике отрицательных среднесуточных показателей. По сути, это говорит о начале зимы.
— В среднем это происходит примерно в середине месяца, а в юго-западных регионах страны — в третьей декаде ноября, — говорит синоптик.
Ноябрю 2024-го будет характерна холодная, сырая и ветренная погода. К концу месяца световой день, сократившись примерно на полтора часа, к концу ноября составит порядка восьми часов. Уменьшится и число солнечных дней, а дней с осадками ожидается ни много ни мало от 16 до 20.
— Будут все чаще выпадать в виде снега и мокрого снега, сопровождаясь порывами ветра, — сказал Рябов, добавив: стоит ждать также туманов и гололеда.
— По всей видимости, ноябрь будет самым неприятным месяцем этой осени. Из-за частых вторжений ненастных циклонов и быстрой смены атмосферных процессов погода станет крайне неустойчивой, что может привести к экстремальным погодным явлениям, — резюмировал погодную ситуацию Дмитрий Рябов.
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