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Синоптик Дмитрий Рябов сказал, что ноябрь будет самым неприятным месяцем осени 2024 в Беларуси

Синоптик Рябов: ноябрь будет самым неприятным месяцем осени 2024 в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Синоптик Дмитрий Рябов сказал в эфире телеканала ОНТ, что ноябрь будет самым неприятным месяцем осени 2024 в Беларуси с точки зрения погодных явлений.

Несмотря на столь печальные перспективы от небесной канцелярии, Рябов обратился к прогнозам мировых метеослужб. Согласно ним, средняя температура воздуха превысит нормы на градус — полтора. Если говорить о более конкретных цифрах, то на севере и востоке Беларуси ожидается от −1 до +3 градусов, на юге и на западе — от +3 до +6.

— По сравнению с октябрем, температура воздуха понизится на 6 градусов, — констатировал Дмитрий Рябов ситуацию с погодой в ноябре-2024.

Первая половина последнего месяца осени отметится постепенным снижением температуры и появлением на градуснике отрицательных среднесуточных показателей. По сути, это говорит о начале зимы.

— В среднем это происходит примерно в середине месяца, а в юго-западных регионах страны — в третьей декаде ноября, — говорит синоптик.

Ноябрю 2024-го будет характерна холодная, сырая и ветренная погода. К концу месяца световой день, сократившись примерно на полтора часа, к концу ноября составит порядка восьми часов. Уменьшится и число солнечных дней, а дней с осадками ожидается ни много ни мало от 16 до 20.

— Будут все чаще выпадать в виде снега и мокрого снега, сопровождаясь порывами ветра, — сказал Рябов, добавив: стоит ждать также туманов и гололеда.

— По всей видимости, ноябрь будет самым неприятным месяцем этой осени. Из-за частых вторжений ненастных циклонов и быстрой смены атмосферных процессов погода станет крайне неустойчивой, что может привести к экстремальным погодным явлениям, — резюмировал погодную ситуацию Дмитрий Рябов.

Тем временем замминистра экономики Беларуси сказал, каким бюджетникам повысят зарплату в 2025 году.

А еще 2 ноября исполнилось 50 лет со дня рождения легендарного белорусского хоккеиста Руслана Салея: «Мы потеряли большого человека».