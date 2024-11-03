Синоптик Дмитрий Рябов сказал, что ноябрь будет самым неприятным месяцем осени 2024 в Беларуси

Несмотря на столь печальные перспективы от небесной канцелярии, Рябов обратился к прогнозам мировых метеослужб. Согласно ним, средняя температура воздуха превысит нормы на градус — полтора. Если говорить о более конкретных цифрах, то на севере и востоке Беларуси ожидается от −1 до +3 градусов, на юге и на западе — от +3 до +6.