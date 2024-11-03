Минцифры предложило предустанавливать на российскую технику 2 видеосервиса

Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило список отечественных приложений и программ, предустановка которых на смартфоны, планшеты, компьютеры, моноблоки и Smart TV будет обязательной в следующем году. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore.