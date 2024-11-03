Минцифры предложило предустанавливать на российскую технику 2 видеосервиса

Перечень приложений для обязательной предустановки на смартфоны, которые продаются в РФ, может увеличиться. Это следует из проекта постановления Минцифры, пишет РБК.
Специалисты предложили добавить в список программ второй видеосервис, кроме RuTube. На данный момент обязательна предустановка 19 приложений. Предположительно, в число сервисов для предустановки войдет VK Video.
Авторы инициативы предполагают, что такая инициатива сможет учесть предпочтения широкого круга граждан. Юзеры начнут выбирать российские площадки в качестве основных для пользования.
Изменения могут произойти уже в 2025 году. Затраты на предустановку за шесть лет составят менее 300 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило список отечественных приложений и программ, предустановка которых на смартфоны, планшеты, компьютеры, моноблоки и Smart TV будет обязательной в следующем году. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore.