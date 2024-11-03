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Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Ночью местами дождь, в горах снег; днем без осадков. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.

Сейчас в Таллахасси: +20° 2 м/с 88% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер северо-западный 15−20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем всего +5…+10; в горах ночью и днем −4…-1», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…+9 градусов.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 17−22 м/с, днем 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+10 градусов.

В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +5…7, днем потеплеет до +11.