Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье

«Ветер северо-западный 15−20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем всего +5…+10; в горах ночью и днем −4…-1», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…+9 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 17−22 м/с, днем 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+10 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +5…7, днем потеплеет до +11.