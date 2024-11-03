Все учтено могучим уркаганом: Шекспир, Шукшин и Господь Бог на московских сценах

Как всегда осенью, премьеры в столичных театрах выходят одна за другой. И наряду с привычными репертуарными хитами вроде «Гамлета» или «Утиной охоты» на афишах появляются и совсем неожиданные названия. Критик Влад Васюхин — о самых интересных московских премьерах, специально для «Известий».
«Калина красная’Театр на Бронной.
Спектакли по произведениям Василия Шукшина украшают репертуар многих театров. В год 95-летия замечательного режиссера, актера и писателя список постановок пополнился: Марина Брусникина перенесла на сцену его киноповесть «Калина красная», многим знакомую по фильму, ставшему в 1974 году лидером советского проката. То есть, в нынешнем году еще и полувековой юбилей легендарной картины.
Конкурировать с киношедевром сложно, да и не нужно. Историю про вора-рецидивиста Егора Прокудина по кличке «Горе», приехавшего после отсидки в деревню к подруге по переписке Любе Байкаловой, Брусникина показала с присущей её режиссерскому почерку тщательностью, чистотой, лиричностью и даже сентиментальностью. Егор в блестящем исполнении Артема Быстрова, специально приглашенного на эту роль из МХТ им. Чехова, внешне чем-то напоминает самого Шукшина, однако не такой суровый и резкий. А сыгравшая Любу хрупкая и трепетная Катерина Васильева не пытается, как и члены её «семьи», изображать деревенских жителей. Как это часто бывает у Брусникиной, актеры играют, сохраняя дистанцию между собой и персонажем. И кроме положенных реплик, произносят ещё и авторский текст. Зрители на этом спектакле будут плакать.
«Утиная охота’Театр им. Вахтангова.
У 39-летнего Максима Севриновского, получившего в этой постановке главную роль — «лишнего» и при этом весьма ушлого человека, советского инженера по фамилии Зилов, уже сложился фан-клуб, а потому билеты на спектакль, который к тому же играют в зале всего на 119 мест, разлетаются мгновенно. И неважно, что отзывы критиков, блогеров и активных театралов оказались в диапазоне от «безусловной удачи» до «полного провала», аншлаг так и так обеспечен. И коллеги Максима тоже получат свои минуты славы. Скажем, бесподобен Евгений Косырев в роли Кушака, начальника Зилова.
Дебютная постановка Аскара Галимова заставляет по-новому взглянуть на пьесу Александра Вампилова, написанную в 1967 году и уже ставшую классикой. Другое дело — покажется ли вам этот ракурс интересным и убедительным: молодой режиссер, к примеру, вывел на сцену родителей героя, которых в пьесе нет, и попытался бытовую историю поднять до уровня притчи.
«Гамлет» «Ленком Марка Захарова».
В России какое-то особенное отношение к «Трагедии о Гамлете, принце Датском», сочиненной Вильямом нашим Шекспиром в 1601 году. Возможно, это еще и потому, что заглавную роль исполняли лучшие отечественные актеры — от Василия Качалова и Михаила Чехова до Иннокентия Смоктуновского, Владимира Высоцкого и Олега Янковского. Нынешний «ленкомовский» «Гамлет» не состоялся бы, если бы в труппе не было Антона Шагина. 40-летний премьер труппы находится в отличной форме, играет не жалея сил, эмоций и магнетизма. У Антона достойнейшие партнеры — Анна Якунина (Гертруда), Максим Аверин (Клавдий), Игорь Коняхин (Лаэрт), Иван Агапов (Полоний) и далее по списку.
Режиссер Антон Яковлев считает, что поставил спектакль в жанре фантастического реализма. Не будет ошибкой сказать, что этот «Гамлет» сделан в жанре Ленкома его золотых лет — ярко, динамично, страстно. При этом вопрос «Быть или не быть?» Гамлет задает не себе, а всем сидящим в зале и думающим о судьбе нашего безумного, безумного, безумного мира…
«Усадьба Ланиных’РАМТ.
Появившаяся в 1911 году пьеса Бориса Зайцева — густонаселенное, местами сумбурное, мелодраматическое подражание Чехову — не имела счастливой сценической судьбы. Можно сказать, вообще никакой. И то, что худрук РАМТа Алексей Бородин неожиданно достал её с пыльной полки, у многих вызвало удивление и даже недоумение, но старейшина режиссерского цеха может позволить себе подобные жесты. Тем более, в итоге и режиссер, и вся постановочная команда продемонстрировали большой вкус и высокий профессионализм, что, впрочем, не всегда спасает зрелище от скуки.
Эффектна сценография Максима Обрезкова: фасад старинной дворянской усадьбы, где обитает семья Ланиных и их гости, повторяет главный вход в РАМТ. Это наводит на мысли о том, что для актеров театр — это дом, а жизнь персонажей со всей их любовью, её отсутствием и даже попыткой утопиться в приусадебном пруду — тоже своего рода театр.
«Боже мой!» «Шалом».
Спектакль «Боже мой!», где сплав иронии и мистики, юмора и абсурда, худрук театра «Шалом» Олег Липовецкий поставил по пьесе израильтянки Анат Гов, сочиненной в 2008 году. Эта остроумная, интеллектуальная история с детективной интригой довольно проста по структуре: действие происходит в наши дни, здесь и сейчас, заняты двое актеров. Но герой Дмитрия Уросова обозначен в программке спектакля одной буквой Б. А можно было бы написать: Он.
В общем, Уросов играет того, по образу и подобию которого созданы все мы. Он — Бог. И этот Бог, лысый мужчина в самом расцвете сил, приходит на прием к психотерапевту. Потому что и у Бога есть проблемы. Потому что и Он нуждается в любви и утешении… А, может, визит таинственного пациента случился лишь в воображении красивой, напористой женщины по имени Элла (Анна Котляр)? Она — специалист по психическим расстройствам, и у нее к Творцу и Спасителю накопились свои вопросы и претензии…