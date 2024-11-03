Все учтено могучим уркаганом: Шекспир, Шукшин и Господь Бог на московских сценах

Конкурировать с киношедевром сложно, да и не нужно. Историю про вора-рецидивиста Егора Прокудина по кличке «Горе», приехавшего после отсидки в деревню к подруге по переписке Любе Байкаловой, Брусникина показала с присущей её режиссерскому почерку тщательностью, чистотой, лиричностью и даже сентиментальностью. Егор в блестящем исполнении Артема Быстрова, специально приглашенного на эту роль из МХТ им. Чехова, внешне чем-то напоминает самого Шукшина, однако не такой суровый и резкий. А сыгравшая Любу хрупкая и трепетная Катерина Васильева не пытается, как и члены её «семьи», изображать деревенских жителей. Как это часто бывает у Брусникиной, актеры играют, сохраняя дистанцию между собой и персонажем. И кроме положенных реплик, произносят ещё и авторский текст. Зрители на этом спектакле будут плакать.