Архитекторы пространства: кто стоял за камерой на съемках великого кино СССР

Немного утешает, что из троих ныне живущих героев книги еще два — Сергей Астахов и Юрий Шайгарданов — все-таки задействованы в текущем кинопроцессе, в котором часто чувствуют себя, как на войне, по образному описанию Наума Аврунина: «Оператор-постановщик игрового фильма. Что это? Если исключить из профессии художественную составляющую и оставить только организационную, то заботы этой составляющей сродни заботам главного инженера крупного завода, эвакуированного за Урал в чистое поле, где в короткий срок необходимо восстановить производство и дать продукцию, как это было в первый год Отечественной войны; или начальника штаба армии, которая постоянно находится в движении. И этому начальнику штаба всякий раз при смене дислокации нужно заново учитывать все высоты и впадины, водные преграды, перелески, открытые пространства, время года, погодные условия и силы, необходимые для успеха операции. На плечи оператора-постановщика ложится вся производственная махина по созданию изображения. Здесь мелочей не бывает».