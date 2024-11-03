Парковка на улицах Москвы 4 ноября будет бесплатной

«В праздничный день — 4 ноября — автомобилисты смогут бесплатно парковаться в столице. 3 ноября парковки будут работать по воскресному режиму — бесплатно на всех улицах, кроме зон действия динамического тарифа, а также парковочных зон, где установлены тарифы 380, 450 и 600 рублей в час», — значится в сообщении.