Парковка на улицах Москвы 4 ноября будет бесплатной

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Парковка на улицах столицы в День народного единства будет бесплатной, стоянки со шлагбаумами продолжат работать в платном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
«В праздничный день — 4 ноября — автомобилисты смогут бесплатно парковаться в столице. 3 ноября парковки будут работать по воскресному режиму — бесплатно на всех улицах, кроме зон действия динамического тарифа, а также парковочных зон, где установлены тарифы 380, 450 и 600 рублей в час», — значится в сообщении.
Отмечается, что стоянки со шлагбаумом продолжат работать в платном режиме во все дни.