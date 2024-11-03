Сафонов впервые сыграл на ноль в составе ПСЖ во французской лиге

Вратарь Матвей Сафонов впервые сыграл на ноль в составе «Пари Сен-Жермен», его команда обошла «Ланс» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий Усман Дембеле. Во втором тайме «Ланс» остался без защитника Абдукодира Хусанова.
Сафонов перешел в ПСЖ в июне из «Краснодара». На поле в составе новой команды вышел — 18 сентября. Соглашение клуба с футболистом рассчитано до 2029 года, сумма трансфера составила 20 млн евро.
Ранее стало известно, что Сирия привезет основной состав на матч против российской команды. Товарищеский матч между Сирией и Россией запланирован на 19 ноября в Волгограде с трансляцией в 18:30 мск.