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Сафонов впервые сыграл на ноль в составе ПСЖ во французской лиге

ПСЖ победила «Ланс» со счетом 1:0.

Источник: Аргументы и факты

Вратарь Матвей Сафонов впервые сыграл на ноль в составе «Пари Сен-Жермен», его команда обошла «Ланс» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Усман Дембеле. Во втором тайме «Ланс» остался без защитника Абдукодира Хусанова.

Сафонов перешел в ПСЖ в июне из «Краснодара». На поле в составе новой команды вышел — 18 сентября. Соглашение клуба с футболистом рассчитано до 2029 года, сумма трансфера составила 20 млн евро.

Ранее стало известно, что Сирия привезет основной состав на матч против российской команды. Товарищеский матч между Сирией и Россией запланирован на 19 ноября в Волгограде с трансляцией в 18:30 мск.