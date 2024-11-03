Что произошло в Хабаровском крае к утру 3 ноября

10-летний Тихон Гунько из Комсомольска стал участником шоу «Ты супер!». После конкурса он столкнулся с критикой. Его приемная мама, Людмила Воротникова, рассказала, что некоторые недоброжелатели утверждают, будто успех мальчика был куплен. Несмотря на критику, мальчик продолжает идти к своей мечте.