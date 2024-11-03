Что произошло в Хабаровском крае к утру 3 ноября

Кавказскую овчарку Гайну пытались убить двое мужчин. Об этом их попросила соседка. Животное закопали, но она выжила. Врачи сделали собаке операцию. Они удалили осколки из черепа. Сейчас Гайна восстанавливается после наркоза.
10-летний Тихон Гунько из Комсомольска стал участником шоу «Ты супер!». После конкурса он столкнулся с критикой. Его приемная мама, Людмила Воротникова, рассказала, что некоторые недоброжелатели утверждают, будто успех мальчика был куплен. Несмотря на критику, мальчик продолжает идти к своей мечте.
Жительницу Хабаровска осудили на семь лет за мошенничество. Она обманула друзей и знакомых на десятки миллионов рублей. Женщина создала несколько вымышленных персонажей, включая «инвестора Павла» и «гадалку», чтобы убедить жертв вкладывать деньги в фиктивные проекты.
Вечером 1 ноября в Хабаровске произошло ДТП с участием внедорожника. Водитель сбил пешехода и скрылся. Полиция разыскивает свидетелей происшествия и просит сообщить любую информацию, которая поможет найти водителя.