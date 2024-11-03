Из крана ни капли: где во Владивостоке отключат воду на следующей неделе

Согласно графику, воду жителям Владивостока отключат на время планового ремонта, который специалисты проведут в среду 6 ноября.
На время работ с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам: Бульварная, 15; Ватутина, 26; Красного Знамени, 95, 97, 99, 101; Народный проспект, 27а; Нейбута, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41; Некрасовская, 94, 96, 96,/2, 96/3, 96/4, 96/5; Писаревская, 6; Толстого, 86.
Напомним, что следить за изменениями в графике отключений можно на сайте «Приморского водоканала». Кроме плановых отключений там оперативно отражаются приостановки водоснабжения, связанные с авариями на сетях.