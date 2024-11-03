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Приморцы в шоке от цен на сливочное масло: «Как оно вообще может столько стоить?»

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября, ФедералПресс. Жители Приморья ощутили на себе рост цен на сливочное масло. Продукция некоторых марок выросла в цене почти в два раза.

Источник: Monika Grabkowska/CC0

«Ровно год назад я его покупала по 140−170 рублей за такую же упаковочку. А сейчас оно подорожало в 2,5 раза. За год», — написала в телеграм-канале политолог Ольга Кишаковская.

Сейчас в популярных сетевых супермаркетах Владивостока цены на упаковку масла начинаются от 240 рублей. Одно и то же масло за три месяца подорожало местами в полтора-два раза. В других случаях рост цен не такой резкий, но ощутимый — порядка 50 рублей.

Напомним, цены на сливочное масло в России резко выросли в последнее время. По итогам года продукция стала дороже на 32,2%.