Приморцы в шоке от цен на сливочное масло: «Как оно вообще может столько стоить?»

«Ровно год назад я его покупала по 140−170 рублей за такую же упаковочку. А сейчас оно подорожало в 2,5 раза. За год», — написала в телеграм-канале политолог Ольга Кишаковская.
Сейчас в популярных сетевых супермаркетах Владивостока цены на упаковку масла начинаются от 240 рублей. Одно и то же масло за три месяца подорожало местами в полтора-два раза. В других случаях рост цен не такой резкий, но ощутимый — порядка 50 рублей.
Напомним, цены на сливочное масло в России резко выросли в последнее время. По итогам года продукция стала дороже на 32,2%.