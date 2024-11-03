Приморцы в шоке от цен на сливочное масло: «Как оно вообще может столько стоить?»

Сейчас в популярных сетевых супермаркетах Владивостока цены на упаковку масла начинаются от 240 рублей. Одно и то же масло за три месяца подорожало местами в полтора-два раза. В других случаях рост цен не такой резкий, но ощутимый — порядка 50 рублей.