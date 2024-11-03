Риэлтор Старыгин рассказал о необычном запросе арендаторов жилья в Москве

Одним из нестандартных запросов на рынке арендного жилья стал запрос на проживание в одной квартире нескольких семей. Об этом aif.ru рассказал руководитель агентства недвижимости «Старыгин и партнеры» Гильдии Риэлторов Москвы Даниил Старыгин.
«Семьи компонуются, снимают одну двух- или трех-комнатную квартиру на две семьи. Причем это граждане РФ, не иностранцы. На сегодняшний день это, наверное, самый нестандартный запрос», — сказал эксперт.
Также арендаторы все чаще при выборе съемной квартиры обращают внимание на возможность торга и оплату ЖКХ и коммунальных услуг со стороны собственника, добавил Старыгин.
Ранее эксперт сообщил, что в Москве стоимость обычной однокомнатной квартиры в аренду не будет превышать 80 тысяч рублей, элитное жилье может стоить дороже.
Также Старыгин выразил мнение, что цена аренды к середине 2025 года может вырасти на 8−12% по сравнению с началом 2024 года.