В Госдуме предложили проводить лотереи для новорожденных

«Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей мне показалась вполне рабочей, и я буду предлагать внедрить её на практике. Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — сказал Чернышов РИА Новости.