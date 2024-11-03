Подошла и ударила в лицо: женщина ограбила прохожую в Комсомольске

В Комсомольске суд вынес приговор местной жительнице за грабеж на улице Васянина. Женщина напала на незнакомую женщину, сняла с нее украшения и забрала мобильный телефон. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Женщина в состоянии алкогольного опьянения подошла к случайной прохожей и ударила ее кулаком в лицо. После удара потерпевшая упала на землю, чем преступница и воспользовалась. Она сорвала с шеи золотую цепочку с подвеской, сняла серьги и забрала мобильный телефон. Ущерб, нанесенный потерпевшей, оценен в 40 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.