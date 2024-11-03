Подошла и ударила в лицо: женщина ограбила прохожую в Комсомольске

«Женщина в состоянии алкогольного опьянения подошла к случайной прохожей и ударила ее кулаком в лицо. После удара потерпевшая упала на землю, чем преступница и воспользовалась. Она сорвала с шеи золотую цепочку с подвеской, сняла серьги и забрала мобильный телефон. Ущерб, нанесенный потерпевшей, оценен в 40 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.