Изображения украинских бизнесменов появились на фресках собора в Луцке

Портреты украинских бизнесменов появились на стенах Кафедрального собора святой Троицы в Луцке на Украине. Подробности сообщили местные СМИ со ссылкой на источники.
По данным изданий, предприниматели причислены к лику святых. Такое поручение отдал руководитель Волынской епархии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Михаил.
«В частности, можно узнать бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия “Вилия” Евгения Дудку», — указано в СМИ.
Всего изображений меценатов будет 12. Часть фресок уже готова, другая пока создается.
Однако многие украинцы не довольны такими решениями — фрески вызвали «противоречивые отзывы». На данный момент из-за «шума» работы приостановлены.
Ранее правительство Украины утвердило продажу Объединенной горно-химической компании (ОГХК), которая является самым крупным в стране заводом по добыче титановых руд и одним из самых больших в мире. Завод был продан в ходе аукциона по приватизации ОГХК за 4 млрд гривен (97 млн долларов).