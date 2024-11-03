Экономист Балынин: через 30 лет пенсии будут составлять около 80 тыс. руб

«На показатель среднего размера пенсий будет влиять дифференциация размеров получаемых пенсий. Однако дифференциация размеров страховых пенсий значительно меньше дифференциации размеров заработных плат. Это связано с тем, что при годовом заработке свыше предельного размера базы для обложения страховыми взносами у граждан не осуществляется формирование пенсионных прав. В 2024 году данный показатель равен 2 225 000 рублей, что эквивалентно 185 417 рублям ежемесячно», — сказал Балынин.