Экономист Балынин: через 30 лет пенсии будут составлять около 80 тыс. руб

В России через 30 лет средний размер страховых пенсий по старости достигнет порядка 80 тысяч рублей, но в случае высоких темпов роста зарплат этот показатель может превысить 100 тысяч рублей. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
К такому выводу экономист пришел, опираясь на данные о текущей заработной плате, прогнозируемые темпы инфляции и установленные особенности индексации страховых пенсий по старости.
«На показатель среднего размера пенсий будет влиять дифференциация размеров получаемых пенсий. Однако дифференциация размеров страховых пенсий значительно меньше дифференциации размеров заработных плат. Это связано с тем, что при годовом заработке свыше предельного размера базы для обложения страховыми взносами у граждан не осуществляется формирование пенсионных прав. В 2024 году данный показатель равен 2 225 000 рублей, что эквивалентно 185 417 рублям ежемесячно», — сказал Балынин.
Также он добавил, что в пенсионной формуле, действующей с 2015 года, есть показатель «фиксированная выплата к страховой пенсии». Она одинакова для всех получателей, сейчас ее размер составляет 8 134,88 рубля.
Средний размер страховых пенсий на конец 2025 года ожидается в сумме 24 059,12 рубля, а средний размер заработных плат в 2025 году должен составить 99 952 рубля.
Ранее экономист Людмила Иванова-Швец заявила, что не все россияне оформят единоразовую выплату пенсии.