Меркурис: население стран Запада возвращается в эпоху холодной войны

Население западных государств возвращается в «состояние» эпохи холодной войны, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.
Он выразил мнение, что черты данной эпохи в настоящее время проявляются «всё ярче».
«Враждебность, взаимная подозрительность и страх выходят наружу в Европе, и в итоге мы окажемся в ситуации, подобно той, которая у нас была во время холодной войны», — сказал Меркурис.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Меркурис подчеркнул, что Европа стала очень опасной, а также непредсказуемой. Жителям приходится беспокоиться из-за возможного полномасштабного конфликта. Он уточнил, что это связано с тем, что Запад занимается ремилитаризацией общества.
Ранее Меркурис заявил, что Соединённые Штаты хотят, чтобы Вооружённые силы Украины «выстояли» до инаугурации нового президента.