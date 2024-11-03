Турция депортировала россиянина из-за фотографии женщины в общественном месте

6 сентября петербуржец — гид и переводчик с французского, находившийся с женой в Турции на отдыхе, сфотографировал табличку с надписью о местах для пожилых в вагоне стамбульского метро. По словам его жены, он не фотографировал кого-то конкретно, но случайно в кадр попала местная жительница. Один из пассажиров заметил снимок и обвинил россиянина в неподобающем поведении. Между пассажирами началась словесная перепалка, к которой подключились другие люди. Спор разгорелся до того, что россиянина и его супругу вывели из вагона и задержали. Женщина, попавшая на фото, подала заявление о домогательствах, а полиция возбудила дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.