Сенатор Шейкин порекомендовал менять PIN-код при покупке SIM-карты

Российские пользователи редко задумываются о смене заводского PIN-кода при покупке новых SIM-карт. Однако эта беспечность является ошибкой, заявил в беседе с РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
По его словам, смена пароля может защитить личные данные пользователя, если он потеряет телефон. Такая мера способна обеспечить дополнительный уровень безопасности.
«Избегайте легких комбинаций — например, 1234 или 0000 — и выберите более надежный код», — обратил внимание Шейкин.
Он отметил, что человек, который украл телефон, вряд ли войдет в него из-за запароленного устройства. Однако он может вытащить SIM-карту и вставить ее в другой смартфон. Так, мошенник получит доступ к мессенджерам жертвы.
Шейкин предупредил, что номер телефона связан с многими сервисами. Доступ к ним, в том числе к банковским приложениям, соцсетям и «Госуслугам», можно получить через него.
Ранее сообщалось о методах защиты телефона от мошенников, которые разработали новую схему кражи денег. Они предлагают улучшить качество связи, получают доступ к телефону и выводят средства.