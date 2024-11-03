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Сенатор Шейкин порекомендовал менять PIN-код при покупке SIM-карты

Телефонный номер связан с множеством сервисов, доступ к которым можно восстановить через SMS-код.

Источник: Аргументы и факты

Российские пользователи редко задумываются о смене заводского PIN-кода при покупке новых SIM-карт. Однако эта беспечность является ошибкой, заявил в беседе с РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

По его словам, смена пароля может защитить личные данные пользователя, если он потеряет телефон. Такая мера способна обеспечить дополнительный уровень безопасности.

«Избегайте легких комбинаций — например, 1234 или 0000 — и выберите более надежный код», — обратил внимание Шейкин.

Он отметил, что человек, который украл телефон, вряд ли войдет в него из-за запароленного устройства. Однако он может вытащить SIM-карту и вставить ее в другой смартфон. Так, мошенник получит доступ к мессенджерам жертвы.

Шейкин предупредил, что номер телефона связан с многими сервисами. Доступ к ним, в том числе к банковским приложениям, соцсетям и «Госуслугам», можно получить через него.

Ранее сообщалось о методах защиты телефона от мошенников, которые разработали новую схему кражи денег. Они предлагают улучшить качество связи, получают доступ к телефону и выводят средства.