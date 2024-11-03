Иноагент Смольянинов не стал обжаловать арест по делу о фейках о ВС РФ

Актёр Артур Смольянинов**, который обвиняется в распространении фейков о ВС РФ и возбуждении вражды, не подал жалобу на решение суда о его заочном аресте, сообщает ТАСС.
Решение о заочном аресте вступило в законную силу.
«Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову Артуру Сергеевичу вступило в законную силу», — цитирует агентство материалы суда.
Ранее сообщалось, что Смольянинова заочно арестовали в РФ.
41-летнему артисту были предъявлены обвинения в нарушении закона по статьям «Возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».
* включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации.
** внесён в список террористов и экстремистов.