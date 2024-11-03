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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на воскресенье. Чего опасаться?

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Таллахасси: +23° 4 м/с 73% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Смартпресс

«Днем 3 ноября (воскресенье) на большей части территории республики ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 м/с», — сообщает Белгидромет.

«Во второй половине дня 3 ноября (воскресенье) по г. Минску ожидается усиление западного ветра порывами 15−18 м/с», — добавили там.

В целом на погоду в Беларуси будут влиять атмосферные фронты от циклона с центром над югом Финляндии.

Облачно с прояснениями. Днем во многих районах ожидаются осадки — дождь, по северо-востоку с мокрым снегом.

Температура воздуха днем составит +2..+8°С.