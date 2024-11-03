«Днем 3 ноября (воскресенье) на большей части территории республики ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 м/с», — сообщает Белгидромет.
«Во второй половине дня 3 ноября (воскресенье) по г. Минску ожидается усиление западного ветра порывами 15−18 м/с», — добавили там.
В целом на погоду в Беларуси будут влиять атмосферные фронты от циклона с центром над югом Финляндии.
Облачно с прояснениями. Днем во многих районах ожидаются осадки — дождь, по северо-востоку с мокрым снегом.
Температура воздуха днем составит +2..+8°С.
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на воскресенье. Чего опасаться?
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
«Днем 3 ноября (воскресенье) на большей части территории республики ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 м/с», — сообщает Белгидромет.