Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на воскресенье. Чего опасаться?

«Днем 3 ноября (воскресенье) на большей части территории республики ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 м/с», — сообщает Белгидромет.



«Во второй половине дня 3 ноября (воскресенье) по г. Минску ожидается усиление западного ветра порывами 15−18 м/с», — добавили там.



В целом на погоду в Беларуси будут влиять атмосферные фронты от циклона с центром над югом Финляндии.



Облачно с прояснениями. Днем во многих районах ожидаются осадки — дождь, по северо-востоку с мокрым снегом.



Температура воздуха днем составит +2..+8°С.