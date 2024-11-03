Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах может привести к массовой капитуляции бойцов Вооружённых сил Украины, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн.
«Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: “В чём тогда смысл?”», — сказал он.
Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Макговерн выразил мнение, что «процесс распада» ВСУ может начаться уже в ноябре текущего года, сразу после голосования в Соединённых Штатах.
При этом аналитик подчеркнул, что победа Камалы Харрис не сможет продлить «сопротивление» Киева. В таком случае «ВСУ рискуют не капитулировать до конца весны».
Ранее бывший американский военный Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине завершится только победой Российской Федерации.