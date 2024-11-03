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Макговерн: солдаты ВСУ начнут сдаваться в случае избрания Трампа

Победа Камалы Харрис также не сможет продлить «сопротивление» Киева.

Источник: Аргументы и факты

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах может привести к массовой капитуляции бойцов Вооружённых сил Украины, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн.

«Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: “В чём тогда смысл?”», — сказал он.

Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макговерн выразил мнение, что «процесс распада» ВСУ может начаться уже в ноябре текущего года, сразу после голосования в Соединённых Штатах.

При этом аналитик подчеркнул, что победа Камалы Харрис не сможет продлить «сопротивление» Киева. В таком случае «ВСУ рискуют не капитулировать до конца весны».

Ранее бывший американский военный Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине завершится только победой Российской Федерации.