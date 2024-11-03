Непогода обрушится на Челябинскую область в воскресенье

Между прочим, 3 ноября 2024 года отмечают Иларионов день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае не стоит спорить с друзьями и родными. Дело в том, что разговор закончится крупной ссорой, а наладить отношения будет очень непросто.