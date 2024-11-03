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Непогода обрушится на Челябинскую область в воскресенье

В воскресенье, 3 ноября, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие осадки, местами умеренные, на западе до сильных и очень сильных (снег, мокрый снег, временами с дождем), в отдельных районах сильные гололедные явления.

Сейчас в Таллахасси: +23° 4 м/с 73% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов, в течение дня понижение до −4. Ветер юго-западный, западный 8−13 метров в секунду, порывы 15−20, местами до 26.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем составит от +1 до +4 градусов, в течение дня понижение до −1. Ветер южной четверти 7−12 метров в секунду, порывы до 18.

День Ангела сегодня, 3 ноября, у Александра, Алексея, Анатолия, Аркадия, Василия, Владимира, Георгия, Демьяна, Дмитрия, Захара, Илариона, Киприана, Константина, Никандра, Николая, Пелагеи, Сергея, Софрония, Федора, Юлиана, Якова.

Между прочим, 3 ноября 2024 года отмечают Иларионов день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае не стоит спорить с друзьями и родными. Дело в том, что разговор закончится крупной ссорой, а наладить отношения будет очень непросто.