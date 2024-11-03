Маск назвал казнью усыпление белки Арахиса в Нью-Йорке

Блогер Марк Лонг подобрал белку семь лет назад и начал снимать видеоролики. В департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк заявили, что дикое животное находилось у блогера незаконно. Белку изъяли и усыпили из-за «угрозы бешенства».