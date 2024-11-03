Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск назвал казнью усыпление белки Арахиса в Нью-Йорке

Животное изъяли у блогера и усыпили из-за опасений по поводу бешенства.
Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал решение властей штата Нью-Йорк об усыплении белки Арахиса, получившей популярность в соцсетях.

«Превысившее полномочия государство похитило и казнило белку-сироту», — написал он в соцсети X*.

Маск также заявил, что государству нельзя вмешиваться в личные дела владельцев животных.

Помимо этого, он выразил уверенность, что кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп в случае победы на выборах «спасёт всех белок».

Сын республиканца Дональд Трамп-младший обвинил демократов в том, что они уничтожают белок вместо борьбы с незаконной миграцией в стране.

Напомним, штат Нью-Йорк считается «оплотом» Демократической партии США.

Блогер Марк Лонг подобрал белку семь лет назад и начал снимать видеоролики. В департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк заявили, что дикое животное находилось у блогера незаконно. Белку изъяли и усыпили из-за «угрозы бешенства».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.