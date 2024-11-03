Маск назвал казнью усыпление белки Арахиса в Нью-Йорке

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал решение властей штата Нью-Йорк об усыплении белки Арахиса, получившей популярность в соцсетях.
«Превысившее полномочия государство похитило и казнило белку-сироту», — написал он в соцсети X*.
Маск также заявил, что государству нельзя вмешиваться в личные дела владельцев животных.
Помимо этого, он выразил уверенность, что кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп в случае победы на выборах «спасёт всех белок».
Сын республиканца Дональд Трамп-младший обвинил демократов в том, что они уничтожают белок вместо борьбы с незаконной миграцией в стране.
Напомним, штат Нью-Йорк считается «оплотом» Демократической партии США.
Блогер Марк Лонг подобрал белку семь лет назад и начал снимать видеоролики. В департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк заявили, что дикое животное находилось у блогера незаконно. Белку изъяли и усыпили из-за «угрозы бешенства».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.