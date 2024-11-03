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Зимняя погода ожидается во Владивостоке: названы даты

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября, ФедералПресс. Синоптики портала Gismeteo опубликовали прогноз погоды для Владивостока на ближайшую неделю. В столице ДФО ожидается резкое похолодание.

Погода в Таллахасси: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

По данным сервиса, в воскресенье и понедельник во Владивостоке погода резко испортится: пойдут дожди, поднимется сильный ветер до 18 м/с. В понедельник количество выпавших осадков составит примерно 8,4 мм.

Дневные и ночные температуры в эти дни также опустятся. Днем около 10 градусов тепла, по ночам +5. Еще сильнее похолодает с началом рабочей недели: во вторник днем будет +4, в среду — до +1. В четверг днем термометр покажет ноль градусов. Ночные температуры в эти дни не поднимутся выше −1 градуса. В ночь на пятницу похолодает до −4 градусов. При этом все дни будет дуть сильный ветер — до 14−15 м/с.

Потепление ожидается во Владивостоке только на следующих выходных. В субботу будет +7 градусов, в воскресенье до +9.

Ранее сообщалось о том, что синоптики сделали прогноз на ноябрь в Приморье. Ожидается небольшое количество осадков и тепло.