Зимняя погода ожидается во Владивостоке: названы даты

По данным сервиса, в воскресенье и понедельник во Владивостоке погода резко испортится: пойдут дожди, поднимется сильный ветер до 18 м/с. В понедельник количество выпавших осадков составит примерно 8,4 мм.
Дневные и ночные температуры в эти дни также опустятся. Днем около 10 градусов тепла, по ночам +5. Еще сильнее похолодает с началом рабочей недели: во вторник днем будет +4, в среду — до +1. В четверг днем термометр покажет ноль градусов. Ночные температуры в эти дни не поднимутся выше −1 градуса. В ночь на пятницу похолодает до −4 градусов. При этом все дни будет дуть сильный ветер — до 14−15 м/с.
Потепление ожидается во Владивостоке только на следующих выходных. В субботу будет +7 градусов, в воскресенье до +9.
Ранее сообщалось о том, что синоптики сделали прогноз на ноябрь в Приморье. Ожидается небольшое количество осадков и тепло.