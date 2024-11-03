Зимняя погода ожидается во Владивостоке: названы даты

Дневные и ночные температуры в эти дни также опустятся. Днем около 10 градусов тепла, по ночам +5. Еще сильнее похолодает с началом рабочей недели: во вторник днем будет +4, в среду — до +1. В четверг днем термометр покажет ноль градусов. Ночные температуры в эти дни не поднимутся выше −1 градуса. В ночь на пятницу похолодает до −4 градусов. При этом все дни будет дуть сильный ветер — до 14−15 м/с.