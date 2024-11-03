«Примерял китель отца и мечтал защищать Родину»: дочь погибшего майора из Иркутска получила его медаль Героя России

«Стану военным и буду защищать Родину», — примеряя отцовский китель, фантазировал в детстве Александр Васильев. Ребенок тогда и не знал, что пророчит себе будущее. Он не только больше 15 лет отдал на благо страны, но и свою жизнь. Отец двоих детей погиб в зоне спецоперации в октябре 2023 года. Майор возглавил группу по взятию одного из городов. Сибиряк и его бойцы внесли огромный вклад во время выполнения Авдеевской операции. За этот и другие подвиги Александру посмертно присвоено звание Героя России от 11 сентября 2024 года. Медаль «Золотая Звезда» была вручена старшей дочери майора. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Герой России Александр Васильев: биография, семья, подвиги, гибель Биография Героя России Александра Васильева.
После выпуска из школы Александр пробовал поступить в Забайкальский госуниверситет. Но служба не прекращала манить, поэтому взял академ на втором курсе и ушел в армию. Там и нашел свое призвание Герой. Сперва окончил школу прапорщиков, прошел курсы лейтенантов. Контракты один за другим продлевал долгие 15 лет. Где только не приходилось служить: в Чите, Кяхте, Братске.
— Но в 2011 году часть расформировали, супруг ушел в «запас». Примерно через три года после выхода на пенсию мы и познакомились, — рассказывает Светлана. — Нашел мою страничку случайно в соцсетях. Предложил познакомиться. Со временем дружба начала перетекать во что-то большое.
Семья Героя России Александра Васильева.
У сибиряков за плечами были браки и дети: у Светланы сын, у Александра две дочери. Но это их не смущало. Примерно полтора года влюбленные общались на расстоянии. Однако каждые два месяца ездили в гости друг к другу. Но в 2016 году офицер решился на переезд в Иркутск. А через год на предложение руки и сердца.
В 2016 году офицер решился на переезд в Иркутск. Фото: предоставлено супругой Героя.
К слову, служба не ушла из жизни Александра. Через пару месяцев после новоселья он устроился в Иркутский кадетский корпус воспитателем. Спустя время получил звание майора.
— Несмотря на службу, Саша безумно любил творчество. Занимался дизайном сайтов, разрабатывал логотипы. К примеру, кадеты носят созданные мужем нашивки и шевроны.
«СЛОВО МУЖА НЕРУШИМО».
Два года назад Александр признался жене, что хочет уехать в зону СВО. Зачем? «За ленточкой» вовсю сражались два его воспитанника, выпустившиеся в 2021 году.
«Почему мои мальчишки там, а я тут сижу», — сибиряк не мог позволить себе оставаться дома. Контракт подписал в сентябре 2022 года. Через месяц уже сам был на передовой.
— Саша принял решение не на эмоциях, — вспоминает Светлана. — Шел к нему долго, все взвесил и оценил. Да и понимала, что его слово нерушимо. Моя же задача, как жены была лишь поддержать мужа.
У сибиряков за плечами были браки и дети. Фото: предоставлено супругой Героя.
В зоне СВО бойца с позывным «Ангара» назначили начальником штаба заместитель командира танкового батальона. Позже стал начальником штаба заместитель командира мотострелкового батальона. На линии соприкосновения удалось пробыть год. За это время один раз съездил в отпуск домой на две недели. Да и Светлана летала на свидание к мужу. За время участия в специальной военной операции Александр Васильев был удостоен медалями Суворова и «За боевые отличия».
Подвиг Героя России Александра Васильева.
— Конечно, не было покоя без мужа. Но он часто выходил на связь — то сообщение отправит, что жив, здоров. А при возможности позвонит. Но в октябре 2023 года тишина затянулась на три дня. Через неделю без весточек началась паника. Мы с родными звонили в военную часть, но ответа не было.
8 ноября о трагедии узнали сестры Александра и Светланы. Передавать вести родным они не торопились. В сердцах была надежда, что произошла ошибка. И только через два месяца о трагедии сообщили жене Героя и его матери.
— Саша погиб 21 октября 2023 года. Тело мужа привезли через полгода. Похороны состоялись в Чите в апреле 2024 года. Очень тяжело было…, говорит едва слышно Светлана.
Из правительства Иркутской области Светлане позвонили в начале октября 2024 года. Пригласили на церемонию вручения знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Тогда вдова и узнала, что мужу посмертно присвоено звание Героя России.
— Решили, что награду должны вручить Анне, старшей дочери Саши. Торжественная церемония состоялась 16 октября. Прибыли почти все родные.
Также Светлана сообщила, что памятную доску в честь ее мужа хотят открыть в Иркутском кадетском корпусе.