17 пожаров вспыхнули в Иркутской области за минувшие сутки 2 ноября

В Иркутской области за минувшие сутки 2 ноября чрезвычайных ситуаций не произошло. Однако было зарегистрировано 17 пожаров. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Приангарью.
— Зарегистрировано 17 пожаров. Также пожарные привлекались для ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий, — рассказали в ведомстве.
Стоит отметить, что в региональном МЧС сообщили, что на водных объектах за прошедшие сутки было спокойно — происшествий не зарегистрировано. Кроме этого, на водоемах Иркутской области уже наблюдается ледообразование.