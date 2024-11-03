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17 пожаров вспыхнули в Иркутской области за минувшие сутки 2 ноября

На водоемах Иркутской области наблюдается ледообразование.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за минувшие сутки 2 ноября чрезвычайных ситуаций не произошло. Однако было зарегистрировано 17 пожаров. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Приангарью.

— Зарегистрировано 17 пожаров. Также пожарные привлекались для ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий, — рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что в региональном МЧС сообщили, что на водных объектах за прошедшие сутки было спокойно — происшествий не зарегистрировано. Кроме этого, на водоемах Иркутской области уже наблюдается ледообразование.