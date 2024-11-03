Мэр Нью-Йорка Адамс призвал экономить воду из-за засухи

Жителей и правительственные учреждения города Нью-Йорка призвали к экономному использованию воды, это связано с засухой.
Мэр Эрик Адамс заявил, что октябрь текущего года стал одним из «самых засушливых месяцев» в истории Нью-Йорка.
«Октябрь был одним из самых засушливых месяцев в письменной истории. Я призываю все свои агентства создать собственные планы по сбережению воды и начать внедрять их. Но нам нужна и ваша помощь, жители Нью-Йорка», — написал он в соцсети X*.
Осадки в Нью-Йорке были зафиксированы только 29 октября. Речь идёт о 0,01 дюйма (25 миллиметров).
Ранее сообщалось, что на улицах французского Марселя скопились горы мусора.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.