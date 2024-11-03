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Минздрав предложил новый порядок формирования больничных листков

Министерство хочет обязать врачей передавать врачебной комиссии медицинскую документацию о пациенте, если больничный оформлялся четыре раза за полгода.

Источник: Аргументы и факты

Врачи будут обязаны передавать специальной комиссии медицинскую документацию о пациенте, если лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза за полгода. Такой порядок предложило Министерство здравоохранения РФ.

С помощью такой меры появится возможность выявлять сотрудников, которые имеют симптомы серьезного заболевания. Так, можно предотвратить болезнь на ранней стадии.

«Это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста», — указано в сообщении.

При этом больничный должен касаться непосредственно работника, а не его родственников. После проведения необходимого лечения сотрудник будет возвращен к профессиональной деятельности или переведен на другую деятельности.

Ранее сообщалось, что максимальный размер выплаты по временной нетрудоспособности в 2026 году составит около 207,6 тысячи рублей в месяц (6,8 тысячи рублей в день).

здоровье