«Большой этнографический диктант» состоялся в Иркутске

Жители Иркутска приняли участие в «Большом этнографическом диктанте». Мероприятие состоялось в столице Приангарья в преддверии праздника — Дня народного Единства. Сибиряки в рамках программы также смогли написать свои пожелания бойцам спецоперации на флаге Приангарья. Об этом КП-Иркутск рассказали в ИРО ЕР.