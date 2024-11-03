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«Большой этнографический диктант» состоялся в Иркутске

Текст в этом году был был по-настоящему сложным.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутска приняли участие в «Большом этнографическом диктанте». Мероприятие состоялось в столице Приангарья в преддверии праздника — Дня народного Единства. Сибиряки в рамках программы также смогли написать свои пожелания бойцам спецоперации на флаге Приангарья. Об этом КП-Иркутск рассказали в ИРО ЕР.

— Главной ценностью Российской Федерации является ее многонациональность, и сохранение культуры народов, проживающих на территории Иркутской области, — с приветственным словом выступил первый вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров.

Участники «Большого этнографического диктанта» отмечают, что текст в этом году был по-настоящему сложным.