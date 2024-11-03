Таллахасси
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 14 площадок для мусора определили в Новосибирске

В Новосибирске установят более 14 площадок для мусора.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, в этом году в городе будет установлено 14 контейнерных площадок для мусора на конечных остановках.

Известно, что они будут установлены на таких остановках как: «Биатлонный комплекс», «Крылья», «Северное кладбище», «Планетарий», «Ключ-Камышенское плато», «ТЭЦ-5», «Ул. Твардовского», «Ул. Белоусова», а также на остановках «Ул. Цветной проезд», «Юго-Западный ж/м», «Затулинский жилмассив», «Ул. Александра Чистякова», «Ост. Белые Росы» и «Ул. Саввы Кожевникова».

Ранее Сиб.фм писал, что в Искитиме Новосибирской области прошла акция протеста против грузовиков.

ЖКХ