Более 14 площадок для мусора определили в Новосибирске

Известно, что они будут установлены на таких остановках как: «Биатлонный комплекс», «Крылья», «Северное кладбище», «Планетарий», «Ключ-Камышенское плато», «ТЭЦ-5», «Ул. Твардовского», «Ул. Белоусова», а также на остановках «Ул. Цветной проезд», «Юго-Западный ж/м», «Затулинский жилмассив», «Ул. Александра Чистякова», «Ост. Белые Росы» и «Ул. Саввы Кожевникова».