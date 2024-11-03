Нападающий «Спартака» Заседа перешел в омский «Авангард»

«Авангард» получил спортивные права на 25-летнего нападающего московского «Спартака» Матвея Заседу в обмен на защитника Владислава Ухмылова и права на нападающего Глеба Трикозова. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Руководство клуба заключило двусторонний контракт с Заседой. Хоккеист будет играть за «ястребов» под номером 8 до конца сезона.