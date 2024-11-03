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Нападающий «Спартака» Заседа перешел в омский «Авангард»

Хоккеист будет играть за «ястребов» под номером 8.

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» получил спортивные права на 25-летнего нападающего московского «Спартака» Матвея Заседу в обмен на защитника Владислава Ухмылова и права на нападающего Глеба Трикозова. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Руководство клуба заключило двусторонний контракт с Заседой. Хоккеист будет играть за «ястребов» под номером 8 до конца сезона.

Ранее играл за «Амур», «Авангард» и «Спартак». На данный момент на счету форварда 105 матчей и 36 очков (18+18) в КХЛ.

Ранее мы писали, что омский «Авангард» расторг контракт с канадским нападающим Линденом Веем.