Туман, гололед и усиление ветра прогнозируют в Казахстане

Ночью и утром на юге, горных районах Алматинской области ожидается туман.
По Атырауской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. г. Атырау: 03 ноября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15−18 м/с.
Ночью в Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. г. Уральск: 03 ноября ночью ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный ночью порывы 18 м/с.
Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15−20 м/с, на севере, востоке, юге области временами 23−28 м/с. г. Костанай: 03 ноября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15−20 м/с.
Днем на севере Актюбинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный ночью 15−20 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. г. Актобе: 03 ноября днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
На западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный днем на западе, северо-востоке, в центре области 15−20 м/с. г. Актау: 03 ноября ожидается туман. Ветер северо-западный днем порывы 15−18 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер южный на севере области 15−20 м/с.
Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер юго-западный 15−20, порывы 23−28 м/с. г. Петропавловск: 03 ноября ожидается ветер юго-западный 15−20, порывы 23 м/с.
В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15−20 м/с, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 23−28 м/с. г. Кокшетау: 03 ноября ожидается ветер юго-западный 15−20 м/с, днем порывы 23 м/с.
В области Абай ожидается ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 25 м/с. г. Семей: 03 ноября ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. г. Усть-Каменогорск: 03 ноября ожидается ветер юго-восточный, южный утром и днем порывы 15−20 м/с.
Ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер южный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. г. Павлодар: 03 ноября днем ожидается ветер южный порывы 15−18 м/с.
В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15−20 м/с, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 23−28 м/с. г. Астана: 03 ноября ожидается ветер юго-западный 15−20 м/с, утром и днем порывы 23 м/с.
Ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер юго-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с.