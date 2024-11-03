С размахом отметить День народного единства могут жители Хабаровского края

К празднику подготовлена насыщенная программа, которая охватит различные площадки города и будет интересна жителям всех возрастов. В рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства (6+), жители смогут посетить книжные выставки, образовательные часы и концерты, а кульминацией станет красочный фольклорно-этнографический фестиваль, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска.
С 1 по 9 ноября в муниципальных библиотеках и домах культуры города пройдут информационные часы и викторины на тему праздника (6+). Участники смогут узнать об истории и традициях Дня народного единства и проверить свои знания на тематических викторинах.
Специальные мероприятия пройдут также с 2 по 3 ноября в подростковых, молодёжных и военно-патриотических клубах города (12+), где молодежь обсудит важность народного единства для страны. Концертная программа «Единым духом мы сильны» состоится 5 ноября в Центре развития народного творчества «Единство» на улице Суворова, 62 (6+). В этот же день, в 15:00, в Центре «Содружество» на улице Пушкина, 60, начнётся концерт «Единая Россия — богатство народа!» (6+). Артисты представят зрителям вокальные и танцевальные номера, наполненные патриотизмом и гордостью за единство страны.
Любителей истории ждёт 5 ноября в 11:00 исторический час «Сила России — в единстве народов» (6+) в детской библиотеке-филиале № 9 на улице Локомотивной, 6.
А 6 ноября в 13:00 в библиотеке № 7 на улице Карла Маркса, 122, состоится интерактивный курс «Воины народного ополчения» (6+), где участники смогут погрузиться в героическое прошлое России и узнать о значении народного ополчения в истории страны.
Кульминацией праздника станет фольклорно-этнографический фестиваль, который пройдёт 4 ноября в 12:00 в парковой зоне стадиона имени Ленина (6+). Гостей ждут народные танцы, песни, мастер-классы по традиционным ремёслам и ярмарка изделий местных мастеров.