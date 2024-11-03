С размахом отметить День народного единства могут жители Хабаровского края

Специальные мероприятия пройдут также с 2 по 3 ноября в подростковых, молодёжных и военно-патриотических клубах города (12+), где молодежь обсудит важность народного единства для страны. Концертная программа «Единым духом мы сильны» состоится 5 ноября в Центре развития народного творчества «Единство» на улице Суворова, 62 (6+). В этот же день, в 15:00, в Центре «Содружество» на улице Пушкина, 60, начнётся концерт «Единая Россия — богатство народа!» (6+). Артисты представят зрителям вокальные и танцевальные номера, наполненные патриотизмом и гордостью за единство страны.