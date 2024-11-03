Главу села в Хабаровском крае отстранили из-за конфликта интересов

В прокуратуре сообщили, что глава села с 2021 года по 2023 год заключила 73 договора на сумму более 4 млн рублей. Предприниматель занимался озеленением, уборкой мусора и очисткой территории села. Но конфликт интересов глава поселения не устранила. С предпринимателем она работала как с единственным поставщиком, при этом лицензии на транспортировку мусора у него не было.