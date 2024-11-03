Главу села в Хабаровском крае отстранили из-за конфликта интересов

Прокуратура выяснила, что она передавала госзаказы на благоустройство села своему знакомому индивидуальному предпринимателю.
В прокуратуре сообщили, что глава села с 2021 года по 2023 год заключила 73 договора на сумму более 4 млн рублей. Предприниматель занимался озеленением, уборкой мусора и очисткой территории села. Но конфликт интересов глава поселения не устранила. С предпринимателем она работала как с единственным поставщиком, при этом лицензии на транспортировку мусора у него не было.
Прокуратура сначала обратилась в Совет депутатов. Но там не приняли мер по отстранению от должности главы села. Пришлось обращаться в Хабаровский районный суд, который и утвердил решение об отстранении по утрате доверия. После апелляции решение подтвердил Хабаровский краевой суд.