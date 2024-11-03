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В Москве ожидаются снег и до 2 градусов тепла

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Сейчас в Таллахасси: +23° 4 м/с 73% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и температура до плюс 2 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от нуля до 2 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до минус 3 градусов, пройдет снег.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами с порывами до 16 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах минус 3 — плюс 2 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.