Глава СК РФ взял на контроль дело отца двоих детей из Иркутской области

Отец двоих детей обратился за помощью к главе СК России. Сибиряк еще в несовершеннолетнем возрасте остался без родителей. По закону ему полагалась квартира. Однако его жилищные права были нарушены. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР Иркутской области.
— В Информационный центр СК России поступило обращение жителя города Слюдянка Иркутской области. С 2017 года мужчина, воспитывающий двух малолетних детей, состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако до настоящего времени его права не реализованы. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, — сообщают в Следкоме.
Александр Бастрыкин, глава СК России, взял ситуацию на личный контроль. Он также поручил доложить о результатах проверки по обращению жителя Иркутской области. Сейчас в региональном Следкоме проводится процессуальная проверка.