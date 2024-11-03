Глава СК РФ взял на контроль дело отца двоих детей из Иркутской области

— В Информационный центр СК России поступило обращение жителя города Слюдянка Иркутской области. С 2017 года мужчина, воспитывающий двух малолетних детей, состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако до настоящего времени его права не реализованы. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, — сообщают в Следкоме.