Таллахасси
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пойманных на торговой базе и в кафе в Красноярске мигрантов выдворят из страны (видео)

На торговой базе и в кафе в Центральном районе полицейские проверили 73 гражданина Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

Источник: УФССП по Новосибирской области

В Красноярске сотрудники управления по вопросам миграции, угрозыска при силовой поддержке ОМОНа и ППС провели рейд среди мигрантов.

На торговой базе и кафе в Центральном районе полицейские проверили 73 гражданина Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, после чего 17 человек доставили в отдел полиции. У мигрантов взяли отпечатки пальцев, а также проверили на причастность к совершению правонарушений и преступлений.

По результатам рейда было выявлено 8 административных правонарушений. Кроме того, четверым иностранцам грозит выдворение за пределы Российской Федерации.