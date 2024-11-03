Пойманных на торговой базе и в кафе в Красноярске мигрантов выдворят из страны (видео)

На торговой базе и кафе в Центральном районе полицейские проверили 73 гражданина Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, после чего 17 человек доставили в отдел полиции. У мигрантов взяли отпечатки пальцев, а также проверили на причастность к совершению правонарушений и преступлений.