Пойманных на торговой базе и в кафе в Красноярске мигрантов выдворят из страны (видео)

В Красноярске сотрудники управления по вопросам миграции, угрозыска при силовой поддержке ОМОНа и ППС провели рейд среди мигрантов.
На торговой базе и кафе в Центральном районе полицейские проверили 73 гражданина Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, после чего 17 человек доставили в отдел полиции. У мигрантов взяли отпечатки пальцев, а также проверили на причастность к совершению правонарушений и преступлений.
По результатам рейда было выявлено 8 административных правонарушений. Кроме того, четверым иностранцам грозит выдворение за пределы Российской Федерации.