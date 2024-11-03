В Красноярске объявили режим «чёрного неба»

В Красноярске, по сообщению краевого министерства экологии, с 19:00 2 ноября до 00:00 4 ноября будет действовать режим «черного неба». В Минусинске аналогичный режим будет действовать с 19:00 3 ноября до 19:00 5 ноября.
В ближайшие несколько дней ожидаются погодные условия, которые не позволят вредным примесям в воздухе рассеиваться. Наблюдается туман и низкая скорость ветра.
Режим вводится при возникновении метеорологических условий, при которых затрудняется процесс рассеивания вредных примесей в атмосфере, из-за чего происходит кратковременное накопление загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Подобная ситуация наблюдается в крупных промышленных мегаполисах.
Жители Читы сообщают, что в регионе наблюдается небывалый снегопад, и циклон движется в сторону Красноярского края.