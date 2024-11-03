Таллахасси
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске объявили режим «чёрного неба»

В Красноярске объявили режим «чёрного неба» в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Сейчас в Таллахасси: +22° 2 м/с 78% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Reuters

В Красноярске, по сообщению краевого министерства экологии, с 19:00 2 ноября до 00:00 4 ноября будет действовать режим «черного неба». В Минусинске аналогичный режим будет действовать с 19:00 3 ноября до 19:00 5 ноября.

В ближайшие несколько дней ожидаются погодные условия, которые не позволят вредным примесям в воздухе рассеиваться. Наблюдается туман и низкая скорость ветра.

Режим вводится при возникновении метеорологических условий, при которых затрудняется процесс рассеивания вредных примесей в атмосфере, из-за чего происходит кратковременное накопление загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Подобная ситуация наблюдается в крупных промышленных мегаполисах.

Жители Читы сообщают, что в регионе наблюдается небывалый снегопад, и циклон движется в сторону Красноярского края.