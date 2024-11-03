Жителей Красноярского края приглашают на диспансеризацию

Запустил его Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке Министерства здравоохранения.
Суть проекта в том, что жителям Красноярского края лидеры общественного мнения региона — врачи, журналисты, депутаты, спортсмены, деятели культуры — будут рассказывать о том, что для них диспансеризация.
Записаться на обследование можно в регистратуре поликлиники по месту жительства, по телефону медицинской организации или на портале «Госуслуги», сообщает краевой минздрав.