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Жителей Красноярского края приглашают на диспансеризацию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе появился проект «О чем говорят…», посвященный диспансеризации.

Источник: НИА Красноярск

Запустил его Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке Министерства здравоохранения.

Суть проекта в том, что жителям Красноярского края лидеры общественного мнения региона — врачи, журналисты, депутаты, спортсмены, деятели культуры — будут рассказывать о том, что для них диспансеризация.

Записаться на обследование можно в регистратуре поликлиники по месту жительства, по телефону медицинской организации или на портале «Госуслуги», сообщает краевой минздрав.

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