В Хабаровск поступил новый ангиограф для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

В рамках национального проекта «Здравоохранение» больница приобрела ангиограф стоимостью 65,7 млн рублей, выделенных из краевого бюджета. Новая ангиографическая установка позволяет проводить малоинвазивные операции на сердце и сосудах, заменяя открытые хирургические вмешательства, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Благодаря высококачественной визуализации и безопасной навигации по сосудам, врачи могут проводить процедуры без больших разрезов. Максимальный вес пациента для использования установки — 200 кг.
В Хабаровском крае наблюдается постоянное расширение спектра эндоваскулярных вмешательств. Все манипуляции проводятся без разрезов, через прокол на коже диаметром 2−4 мм под рентгеновским контролем, в специальной рентген-операционной.
— Также по поручению губернатора края в больнице готовится к открытию новый блок для оказания специализированной медицинской помощи раненым в зоне СВО. Он рассчитан на 30 пациентов. Здесь уже проведен ремонт, заменена система отопления и установлена современная система климат-контроля. Открытие блока состоится, как только будет полностью укомплектован медицинский персонал, — сообщили в краевом минздраве.
Кроме ангиографа, в краевой больнице уже функционирует новый СКТ-аппарат, приобретенный на краевую субсидию в размере 47,3 млн рублей. Также ведется работа по оснащению машин скорой помощи современными аппаратами ЭКГ с дистанционной передачей данных. Для пациентов открыт кардио-диспансер и аптечный киоск для выдачи льготных лекарств.
На лекарственные препараты для лечения болезней системы кровообращения в 2024 году выделено 109,2 млн рублей. За период январь-август 2023 года 6 295 человек получили лекарства и рецепты по федеральной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и нацпроекту «Здравоохранение».