В Хабаровск поступил новый ангиограф для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

— Также по поручению губернатора края в больнице готовится к открытию новый блок для оказания специализированной медицинской помощи раненым в зоне СВО. Он рассчитан на 30 пациентов. Здесь уже проведен ремонт, заменена система отопления и установлена современная система климат-контроля. Открытие блока состоится, как только будет полностью укомплектован медицинский персонал, — сообщили в краевом минздраве.