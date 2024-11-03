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Жители микрорайона в Норильске недовольны установкой светофоров

В Норильске жители жалуются на некорректную установку светофоров, которые работают так, что жителям неудобно переходить улицы.

Источник: РИА "Новости"

В Норильске жители жалуются на некорректную установку светофоров, которые работают так, что жителям неудобно переходить улицы.

Недавно в Норильске на пересечении улиц Севастопольская и Богдана Хмельницкого установили новые светофоры взамен старых. Однако количество светофоров при этом сократилось. Жители жалуются, что установка светофоров проблему с безопасностью в районе не решила.

Светофоры были установлены таким образом, чтобы на них легко было ориентироваться автомобилистам. Из-за этого пропал режим команды для пешеходов, которые раньше могли видеть цвета светофора и реагировать на них.

Рядом находятся школы и детские сады, и многие дети переходят этот перекрёсток. Отсутствие индикации для пешеходов может запутать их и привести к ошибочным действиям, например, переходу дороги на красный свет.

Ранее в Норильске автомобилист совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и сбежал, совершив тем самым преступление.