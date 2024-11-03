В первые выходные ноября в Башкирии прогнозируют снегопады и сильные заморозки

В первые выходные ноября в Башкирии ожидаются осадки и сильные заморозки. Об этом рассказали синоптики Башгидрометцентра.
Сегодня днем, 3 ноября, будет небольшой снегопад. В некоторых районах образуется гололед, мокрый снега отложится на проводах и деревьях, а на дорогах появится гололедица. Будет юго-западный, западный умеренный с порывы до сильного ветер. Температура воздуха днем составит +1,-4°.
Завтра, 4 ноября, местами выпадет небольшой снег. Ветер будет юго-западный с переходом на юго-восточный умеренный. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до 0,-5°, при прояснениях — до −10°, днем воздух прогреется до +1,-4°.
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