Таллахасси
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В первые выходные ноября в Башкирии прогнозируют снегопады и сильные заморозки

В Башкирии ожидаются снегопады и похолодание до −10°

Источник: Комсомольская правда

В первые выходные ноября в Башкирии ожидаются осадки и сильные заморозки. Об этом рассказали синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня днем, 3 ноября, будет небольшой снегопад. В некоторых районах образуется гололед, мокрый снега отложится на проводах и деревьях, а на дорогах появится гололедица. Будет юго-западный, западный умеренный с порывы до сильного ветер. Температура воздуха днем составит +1,-4°.

Завтра, 4 ноября, местами выпадет небольшой снег. Ветер будет юго-западный с переходом на юго-восточный умеренный. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до 0,-5°, при прояснениях — до −10°, днем воздух прогреется до +1,-4°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.