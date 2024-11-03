Глава Коркино опроверг возвращение цыган, массово уехавших из города после убийства таксистки

— Активно слежу за информационной повесткой и комментариями в социальных сетях жителей, — рассказал на своих страницах в соцсетях Александр Орёл. — Информация о том, что обстановка в Коркино накаляется, — фейк! Нахожусь в постоянном контакте с оперативным штабом. Хочу заверить — ситуация стабильная и контролируемая.
Он также попросил жителей не доверять непроверенной информации.
Напомним, тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями нашли в Коркино вечером, 23 октября. Подозреваемым в преступлении оказался 17-летний подросток, его задержали. По решению суда ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО. Преступление спровоцировало волнения местных жителей. На улицы с требованием наказать виновных вышли около 150 человек. Во время беспорядков пострадали два человека, по которым из дробовика выстрелил житель города. На утро 25 октября ситуация стабилизировалась. Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего по людям. Начальник областного главка МВД Сергей Космачёв отстранил от работы руководителя коркинской полиции.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям провести исчерпывающую проверку среди лиц цыганской диаспоры, а уголовные дела об убийстве таксистки и покушении на убийство ещё двух коркинцев передать в производство в главное управление ведомства.
Губернатор Алексей Текслер после церемонии прощания с погибшей провёл в Коркино заседание оперативного штаба с участием силовиков и чиновников. В ходе совещания глава региона дал ряд важных поручений.
Подруга детства убитой Анна Купырина написала трогательный пост, в котором рассказала, какие взрослые и глубокие стихи писала маленькая Лена Сарафанова. И сама посвятила ей несколько четверостиший, которые превратил в песню музыкант и композитор из Коркино Валерий Межевич. В городе тем временем проходят массовые проверки цыган. На представителей этой этнической группы составлено 30 административных протоколов.
Через неделю после убийства таксистки глава Коркинского округа Наталья Лощинина ушла в отставку. Её место занял бывший глава Ленинского района Челябинска Александр Орёл.