Иголки и заколки: приморские врачи показали, что они достают из детей

Но это совсем не шутки, ведь многие предметы, которые ребенок может проглотить, опасны. Особенно металлические батарейки. За 3−4 часа они способны нанести огромный вред, несовместимый с жизнью. За счет химических реакций в желудке и пищеводе они буквально «прожигают» дыры.