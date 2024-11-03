Иголки и заколки: приморские врачи показали, что они достают из детей

Какой только гадости не едят наши дети… И речь не про фастфуд! Врачи Краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке показали, что они достали из детских желудков только в октябре. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Доктора провели 30 эндоскопических операций детям по извлечению инородных предметов. Здесь и машинки, и монетки, и заколки, и иголки… Список поражает и пугает. За такой короткий срок медицинские работники собрали буквально «музей» неожиданных находок из детских желудков.
Но это совсем не шутки, ведь многие предметы, которые ребенок может проглотить, опасны. Особенно металлические батарейки. За 3−4 часа они способны нанести огромный вред, несовместимый с жизнью. За счет химических реакций в желудке и пищеводе они буквально «прожигают» дыры.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что во Владивостоке из желудка трехлетнего мальчика достали 101 магнит.