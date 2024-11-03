В Снеговой Пади ликвидировали стихийный авторынок на муниципальном участке

Сотрудники прокуратуры Приморского края, полиция и муниципальные службы Владивостока начали убирать незаконный авторынок между домами 8 и 10 на улице Адмирала Смирнова. Сам участок, находящийся в муниципальной собственности, находится в микрорайоне Снеговая Падь.