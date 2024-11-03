В Снеговой Пади ликвидировали стихийный авторынок на муниципальном участке

Сотрудники прокуратуры Приморского края, полиция и муниципальные службы Владивостока начали убирать незаконный авторынок между домами 8 и 10 на улице Адмирала Смирнова. Сам участок, находящийся в муниципальной собственности, находится в микрорайоне Снеговая Падь.
Поводом для вмешательства силовых ведомств стали публикации в социальных сетях.
«На участке размещены некапитальные строения и транспортные средства без регистрационных знаков», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Хотя по документам земля была предназначена для благоустройства придомовой территории.
Надзорный орган начал проверку и обещает наказать виновных в нарушении.
Напомним, что ранее во Владивостоке практически полностью был ликвидирован авторынок в районе Зеленого угла. Земля возвращена муниципалитету и музею имени Арсеньева. Последний отвечает за сохранность находящихся там объектов Владивостокской крепости.