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В Снеговой Пади ликвидировали стихийный авторынок на муниципальном участке

Проводится прокурорская проверка, как эта ситуация стала возможной.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники прокуратуры Приморского края, полиция и муниципальные службы Владивостока начали убирать незаконный авторынок между домами 8 и 10 на улице Адмирала Смирнова. Сам участок, находящийся в муниципальной собственности, находится в микрорайоне Снеговая Падь.

Поводом для вмешательства силовых ведомств стали публикации в социальных сетях.

«На участке размещены некапитальные строения и транспортные средства без регистрационных знаков», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Хотя по документам земля была предназначена для благоустройства придомовой территории.

Надзорный орган начал проверку и обещает наказать виновных в нарушении.

Напомним, что ранее во Владивостоке практически полностью был ликвидирован авторынок в районе Зеленого угла. Земля возвращена муниципалитету и музею имени Арсеньева. Последний отвечает за сохранность находящихся там объектов Владивостокской крепости.