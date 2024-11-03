Осенние каникулы с героями: гимназисты Хабаровского края погрузились в профессию спасателя

В период осенних каникул в поисково-спасательном отряде (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю проводят экскурсии для школьников. Так, в ПСО побывали семиклассники хабаровской гимназии № 4, а также их педагоги и родители. Как оказалось, гости давно хотели увидеть, где и как готовят настоящих спасателей, каким оборудованием пользуются при оказании помощи, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Начальник учебного центра подготовки спасателей Александр Силкин, спасатели 1 класса Василий Жук и Сергей Герасимов, руководитель отделения беспилотных летательных аппаратов Сергей Иванов не просто ответили на вопросы детей и взрослых, но и предоставили им возможность почувствовать себя на какое-то время участниками поисково-спасательных операций.
Началось «погружение в профессию» в водолазном комплексе. Спасателям— подводникам нередко приходится проводить работы на водных объектах, в том числе, по поиску утонувших. По мнению профессионалов, чаще всего трагедии случаются с людьми из-за их собственной беспечности, когда, например, они игнорируют предупреждения и, не задумываясь о последствиях, выходят или выезжают на машине на тонкий лёд. Водолазы напомнили о соблюдении элементарных правил безопасности в осенне-зимний период. Каждый ребёнок должен понимать, какие ситуации представляют собой опасность, как реагировать в экстренных случаях. Далее гостям показали аварийно-спасательные машины лёгкого и тяжелого классов, рассказали об их предназначении и укомплектованности нужным для спасения инструментом и оборудованием.
На учебно-тренировочном полигоне, где проходили полёты беспилотных летательных аппаратов и занятия по поиску, участники экскурсии узнали о задачах БПЛА, возможностях радара-детектора «ОКО», тепловизора «Сойка», акустического прибора «Сарган», которые помогают спасателям находить пострадавших в природной среде и под завалами.
В завершении экскурсии школьники посмотрели фильм о работе спасателей ПСО.
— Выражаем огромную благодарность за экскурсию, очень интересно, познавательно. Надеемся, что выпускники нашей гимназии пополнять доблестные ряды отряда, — написали родители в книге отзывов.