Осенние каникулы с героями: гимназисты Хабаровского края погрузились в профессию спасателя

Началось «погружение в профессию» в водолазном комплексе. Спасателям— подводникам нередко приходится проводить работы на водных объектах, в том числе, по поиску утонувших. По мнению профессионалов, чаще всего трагедии случаются с людьми из-за их собственной беспечности, когда, например, они игнорируют предупреждения и, не задумываясь о последствиях, выходят или выезжают на машине на тонкий лёд. Водолазы напомнили о соблюдении элементарных правил безопасности в осенне-зимний период. Каждый ребёнок должен понимать, какие ситуации представляют собой опасность, как реагировать в экстренных случаях. Далее гостям показали аварийно-спасательные машины лёгкого и тяжелого классов, рассказали об их предназначении и укомплектованности нужным для спасения инструментом и оборудованием.