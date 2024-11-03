Правоохранители задержали водителя, установившего на автомобиль сирену и «мигалку», чтобы без проблем гонять по Ташкенту

При виде спецсигналов другие водители уступали ему дорогу, принимая его машину за транспорт правоохранителей или экстренных служб. Однако такой хитроумный способ выделиться и безнаказанно нарушать правила дорожного движения не остался незамеченным. Лихач решил похвастаться своими заездами в социальных сетях, публикуя ролики. Вскоре правоохранители вычислили нарушителя.
В отношении водителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях, и его автомобиль отправлен на штрафную стоянку. Штраф за такое нарушение составляет от 1 до 3 базовых расчетных величин (от 375 тысяч до 1,1 миллиона сумов).
Действия этого водителя — это не просто демонстрация бравады, а реальная угроза всем участникам дорожного движения. Сирены и мигалки — не просто аксессуары, а средства, которые несут за собой огромную ответственность. Они используются в служебных авто, чтобы спасать жизни, чтобы как можно быстрее оказать помощь или предотвратить опасные ситуации. Когда же обычные водители решают, что «право на мигалку» им тоже подвластно, они не только обманывают окружающих, но и подрывают доверие к настоящим спецслужбам. Кто поверит в экстренную необходимость, если на дорогах будут сотни таких водителей?
Не говоря уже о том, что такое поведение создает прецеденты для других. Один «герой» на дороге — и вот уже другие думают, что тоже могут себе позволить подобное. Если каждый начнет ставить сирены и мигалки, чтобы прокатиться с ветерком, что нас ждет? Абсолютный хаос, в котором обычные водители боятся ехать, не зная, кто на самом деле имеет право на дорогу, а кто просто разыгрывает свою фантазию на тему «полицейской погони».