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Кубок Азии: сборная Узбекистана по триатлону завоевала 2 медали

В Малайзии состоялся очередной этап Кубка Азии по триатлону.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Представителям мужской сборной Узбекистана по триатлону удалось завоевать 2 медали на международных соревнованиях, сообщает пресс-служба НОК.

В малайзийском городе Кота-Кинабалу состоялся очередной этап Кубка Азии по триатлону.

В соревнованиях среди мужчин золото и серебро завоевали два представителя сборной Узбекистана.

«Лучший результат на состязаниях данной классификации показал наш соотечественник Джереми Куиндос, завоевавший медаль высшей пробы, а Александр Куришов удостоился серебряной награды. Тройку лидеров замкнул австралиец Оскар Дарт», — отметили в Комитете.