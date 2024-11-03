Кубок Азии: сборная Узбекистана по триатлону завоевала 2 медали

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Представителям мужской сборной Узбекистана по триатлону удалось завоевать 2 медали на международных соревнованиях, сообщает пресс-служба НОК.
В малайзийском городе Кота-Кинабалу состоялся очередной этап Кубка Азии по триатлону.
В соревнованиях среди мужчин золото и серебро завоевали два представителя сборной Узбекистана.
«Лучший результат на состязаниях данной классификации показал наш соотечественник Джереми Куиндос, завоевавший медаль высшей пробы, а Александр Куришов удостоился серебряной награды. Тройку лидеров замкнул австралиец Оскар Дарт», — отметили в Комитете.