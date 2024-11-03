В МЧС назвали основные риски ноября в Красноярске и крае

В последнем осеннем месяце сохраняется риск возникновения техногенных пожаров из-за похолодания и, как следствие, активного использования печей и электроприборов. Дома с печным отоплением, каминами — потенциальные источники опасности отравления угарным газом.

«Проверьте проводку, в зимнее время нагрузка на нее возрастает. Печь в доме должна быть в исправном состоянии, побелена. На полу должен находиться предтопочный лист. Хранить легковоспламеняющиеся жидкости и вещи рядом с печкой категорически запрещено», — сообщил Роман Ветчинников.

В первой половине ноября ожидается процесс ледообразования на реках Енисей, Ангара и их притоках. В этот период возможны подвижки льда с колебаниями уровня воды и срывом кромки ледостава.

Сохраняется риск происшествий на акваториях при несоблюдении правил поведения на водоемах, особенно при использовании маломерных судов во время рыбалки, а также пересечения акваторий рек вне официально открытых переправ. Возможны происшествия с отрывом льда с людьми, техникой от берега, а также провал людей и техники под лёд.