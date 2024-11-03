В МЧС назвали основные риски ноября в Красноярске и крае

В ходе ежемесячной пресс-конференции в медиахолдинге «Комсомольская правда» заместитель начальника главного управления краевого МЧС Роман Ветчинников рассказал об основных рисках жителям Красноярского края.
В последнем осеннем месяце сохраняется риск возникновения техногенных пожаров из-за похолодания и, как следствие, активного использования печей и электроприборов. Дома с печным отоплением, каминами — потенциальные источники опасности отравления угарным газом.
«Проверьте проводку, в зимнее время нагрузка на нее возрастает. Печь в доме должна быть в исправном состоянии, побелена. На полу должен находиться предтопочный лист. Хранить легковоспламеняющиеся жидкости и вещи рядом с печкой категорически запрещено», — сообщил Роман Ветчинников.
В первой половине ноября ожидается процесс ледообразования на реках Енисей, Ангара и их притоках. В этот период возможны подвижки льда с колебаниями уровня воды и срывом кромки ледостава.
«Родители! Сейчас у детей осенние каникулы, и нелишним будет со своим ребенком проговорить о безопасном поведении возле водоема. Также расскажите детям об опасностях игр на льду», — добавил спикер.
Прогнозируется увеличение аварийных ситуаций на дорогах из-за ограничения видимости во время выпадения снегопадов, возникновения снежных заносов, переметов, гололедных явлений и снежных накатов на пониженных и извилистых участках местности.
В горных районах края наблюдается лавинная опасность. Данному риску подвержены участки:
601−605 км автомобильной дороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе; 26−28 км автодороги Р-01 в Курагинском районе; в районе г. Норильск (горнолыжная база «Отдельная»); ущелье ручья Угольный — урочище «Красные камни»; Норильские горы, гора Шмидта, горы Хараелах, ущелье реки Taлнах, гора Гудчиха.
Риск схода снежных масс в горных районах представляют угрозу горнолыжным и альпинистским маршрутам. Напомним, что туристам и тургруппам нужно обязательно регистрироваться в МЧС России.